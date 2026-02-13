13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

home_icon

रायपुर

CM Announcement: प्रदेश में लगेंगे दो नए रेडियो ट्रांसमीटर, CM साय का बड़ा ऐलान

CG All India Radio: रायपुर में वर्ल्ड रेडियो डे पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंबिकापुर और सरायपाली में दो नए रेडियो ट्रांसमीटर लगाने की घोषणा की।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 13, 2026

नए रेडियो ट्रांसमीटर लगाने की घोषणा (photo source- Patrika)

नए रेडियो ट्रांसमीटर लगाने की घोषणा (photo source- Patrika)

CM Announcement: वर्ल्ड रेडियो डे के मौके पर रायपुर के एक प्राइवेट होटल में नेशनल लेवल का प्रोग्राम हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने रेडियो के रोल और रेलिवेंस पर डिटेल में अपने विचार शेयर किए।

CM Announcement: अंबिकापुर और सरायपाली में लगेंगे नए ट्रांसमीटर

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में रेडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए दो नए ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे। ये ट्रांसमीटर अंबिकापुर और सरायपाली में लगाए जाएंगे। इनके शुरू होने से राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक रेडियो कवरेज में विस्तार होगा और अधिक लोगों तक सूचना पहुंच सकेगी।

सूचना क्रांति के दौर में भी रेडियो की अहमियत बरकरार

CM साय ने कहा कि आज इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद, रेडियो अपनी भरोसेमंद और बड़ी पहुँच की वजह से मास कम्युनिकेशन का एक मज़बूत ज़रिया बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ऑल इंडिया रेडियो देश का सबसे भरोसेमंद कम्युनिकेशन मीडियम है, जो आम जनता की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है।

‘मन की बात’ से साबित हुई रेडियो की ताकत

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के लिए रेडियो को माध्यम चुना है। यह इस बात का प्रमाण है कि रेडियो आज भी जन-जन तक प्रभावी तरीके से पहुंचता है।

CM Announcement: प्रदेश में छह आकाशवाणी केंद्र संचालित

सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के छह केंद्र लंबे समय से संचालित हो रहे हैं। रायपुर से विविध भारती सेवा का प्रसारण भी हो रहा है, जबकि अंबिकापुर में प्राइमरी स्टेशन कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रेडियो केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और जागरूकता फैलाने का सशक्त जरिया भी है।

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM Announcement: प्रदेश में लगेंगे दो नए रेडियो ट्रांसमीटर, CM साय का बड़ा ऐलान

