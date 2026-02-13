CM Announcement: प्रदेश में लगेंगे दो नए रेडियो ट्रांसमीटर, CM साय का बड़ा ऐलान

CM साय ने कहा कि आज इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद, रेडियो अपनी भरोसेमंद और बड़ी पहुँच की वजह से मास कम्युनिकेशन का एक मज़बूत ज़रिया बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि ऑल इंडिया रेडियो देश का सबसे भरोसेमंद कम्युनिकेशन मीडियम है, जो आम जनता की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है।