CG First Space Center: नवा रायपुर में खुला छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र, बृजमोहन अग्रवाल बोले- यह मील का पत्थर

CG First Space Center: अगस्त 2025 में आंध्र प्रदेश के अपने दौरे के दौरान, MP बृजमोहन अग्रवाल श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर गए थे, जहाँ उन्हें छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट सुविधा स्थापित करने की प्रेरणा मिली। इस संदर्भ में, 08/09/2025 को, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेस कमीशन के चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉ. वी. नारायणन को एक पत्र लिखा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुबली वर्ष के दौरान रायपुर में एक स्पेस लैब और सिम्युलेटर स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।