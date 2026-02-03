CG First Space Center: नवा रायपुर में खुला छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र, बृजमोहन अग्रवाल बोले- यह मील का पत्थर

छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र (photo source- Patrika)
CG First Space Center: छत्तीसगढ़ के पहले स्पेस सेंटर के नया रायपुर में उद्घाटन को राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए, MP और सीनियर BJP नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सेंटर छत्तीसगढ़ के युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने इसे राज्य को भविष्य का स्पेस टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया।
अग्रवाल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक मजबूत नींव है। इस स्पेस सेंटर के ज़रिए, राज्य के छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को स्पेस रिसर्च, इनोवेशन, सिमुलेशन और लेटेस्ट टेक्निकल ट्रेनिंग के मौके मिलेंगे, जिससे वे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे।
अग्रवाल ने कहा कि आज नया रायपुर में इस सपने का साकार होना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, साइंस और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों और राज्य के समग्र विकास के प्रति उनके कमिटमेंट का नतीजा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की ओर से प्रधानमंत्री का दिल से आभार व्यक्त किया।
बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यह स्पेस सेंटर उड़ान की एक नई पीढ़ी की शुरुआत है, जो छत्तीसगढ़ को स्पेस साइंस के नेशनल और इंटरनेशनल मैप पर स्थापित करेगा और राज्य के युवाओं के लिए अनगिनत संभावनाओं के दरवाज़े खोलेगा। अब, छत्तीसगढ़ के युवा ISRO और NASA जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी राज्य का नाम रोशन करेंगे।
CG First Space Center: अगस्त 2025 में आंध्र प्रदेश के अपने दौरे के दौरान, MP बृजमोहन अग्रवाल श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर गए थे, जहाँ उन्हें छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट सुविधा स्थापित करने की प्रेरणा मिली। इस संदर्भ में, 08/09/2025 को, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेस कमीशन के चेयरमैन और स्पेस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉ. वी. नारायणन को एक पत्र लिखा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सिल्वर जुबली वर्ष के दौरान रायपुर में एक स्पेस लैब और सिम्युलेटर स्थापित करने का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने लोकसभा में रूल 377 के तहत यह महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया, जिससे केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। जिसके बाद 18 नवंबर 2025 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को पत्र के माध्यम से रायपुर में सिम्युलेटर समेत अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी देने की जानकारी दी।
