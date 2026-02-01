अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर देशभर के 400 जिलों में जनसुनवाई होगी, लखपति दीदी की पेंटिंग होंगी प्रदर्शनी

International Womens Day: नई दिल्ली के भारत मण्डपम में शक्ति संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें छत्तीसगढ महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक व सचिव रमेश कुमार साहू भी उपस्थिति रहे। उन्होंने छत्तीसगढ के जनसुनवाई की उपलब्धियों की जानकारी दी।कार्यक्रम में देशभर से राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सचिवों शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल रही।