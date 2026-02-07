Bhilai News: दुर्ग आईटी पार्क अब आईआईटी भिलाई की निगरानी में,40 कंपनियों से एमओयू, मिलेंगे रोजगार के अवसर

इन कंपनियों के साथ हुआ एमओयू

ऑगटेक नेक्स्टवेल्थ, जैन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, एआरपीएन कंसल्टिंग सर्विसेज, इन्फिनेट टेक्नोलॉजी, टेक्नोडार्क इंडिया प्रिज़्म एलएलपी, स्थनावे टेक्नोलॉजीज, टेक्नोविब स्फेयर प्राइवेट लिमिटेड, क्वालआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट, एलबीडी टेक्नो टेक्नोलॉजीज, टेको नेट प्राइवेट लिमिटेड, बीएस डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइफाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, स्मार्टएक्स एडवांस्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,डीज़ेडएआई लैब्स, लिंक आइडियाज़ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, रिकॉग्निक्सिट, मूनो एआई प्राइवेट लिमिटेड, क्वर्ट आईटी एलएलपी, आत्मिक भारत इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ताडोबा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,

एक्सो-सोलर प्राइवेट लिमिटेड, न्यूट्रीफिट, द केयर डायनेमिक्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, प्रिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, विस्किट इंजीनियरिंग लिमिटेड, वाइल्डलाइफ एनवायरनमेंट वसुंधरा फाउंडेशन, सस्टेनेबल इंडिया और जीनियस 36 शामिल हुई हैं।