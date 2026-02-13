Thai Boxing Gold Medalist: बचपन में उठा पिता का साया, लेकिन नहीं टूटा हौसला… बेटी बनी गोल्डन गर्ल

पिता की मौत के बाद जहां कई बच्चे टूट जाते हैं, वहीं प्रियंका ने हालातों को अपनी ताकत बना लिया। घर चलाने के लिए मां दिन-रात मेहनत करती रहीं और प्रियंका खेल के मैदान में पसीना बहाती रहीं। थाई बॉक्सिंग जैसा कठिन खेल चुनना आसान नहीं था, लेकिन उनके जज्बे के आगे मुश्किलें छोटी पड़ गईं। कोच अनीश मेमन के मार्गदर्शन में उन्होंने लगातार अभ्यास किया। कई बार संसाधनों की कमी आड़े आई, लेकिन परिवार और रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने सफर जारी रखा।