BJP-Congress Controversy: भूपेश बघेल के ‘ऑफर’ पर केदार कश्यप का पलटवार, बोले- भाजपा को उनकी जरूरत नहीं

बीजापुर विधायक की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर मंत्री कश्यप ने कहा कि किसी को भी क्षेत्र में जाने से नहीं रोका गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित विधायक अक्सर बिना सुरक्षा के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। असम में कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए कश्यप ने कहा कि भाजपा नेता चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके जाने का उद्देश्य क्या है, यह बाद में स्पष्ट होगा।