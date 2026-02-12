CG Food Poisoning: मिड-डे-मील के बाद 24 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग कर रहा जांच

CG Food Poisoning: जगदलपुर जिले के टोकापाल ब्लॉक के अरंडवाल में सरकारी प्राइमरी स्कूल में बुधवार को मिड-डे मील खाने के बाद 24 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। घटना की जानकारी मिलने पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम तुरंत स्कूल पहुंची और फर्स्ट एड देना शुरू किया। फिलहाल, ज़्यादातर बच्चों की सेहत ठीक बताई जा रही है।