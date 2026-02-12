12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG Food Poisoning: मिड-डे-मील के बाद 24 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग कर रहा जांच

Mid-Day Meal Food Poisoning: अरंडवाल प्राथमिक शाला में मिड-डे-मील के बाद 24 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टी और कमजोरी की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 12, 2026

24 बच्चों की बिगड़ी तबीयत (photo source- Patrika)

24 बच्चों की बिगड़ी तबीयत (photo source- Patrika)

CG Food Poisoning: जगदलपुर जिले के टोकापाल ब्लॉक के अरंडवाल में सरकारी प्राइमरी स्कूल में बुधवार को मिड-डे मील खाने के बाद 24 बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। घटना की जानकारी मिलने पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम तुरंत स्कूल पहुंची और फर्स्ट एड देना शुरू किया। फिलहाल, ज़्यादातर बच्चों की सेहत ठीक बताई जा रही है।

CG Food Poisoning: उल्टी, कमजोरी और घबराहट की शिकायत

रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चों को मिड-डे मील में पत्ता गोभी दी गई थी। खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही 10 लड़के और 14 लड़कियों को उल्टी, कमजोरी और घबराहट की शिकायत होने लगी। हालात देखकर स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया।

एक छात्रा अस्पताल में भर्ती

स्वास्थ्य अमले ने मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया। दूसरी कक्षा की छात्रा मंगली (8 वर्ष) को अधिक कमजोरी महसूस होने पर एहतियातन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तोकापाल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

एल्बेंडाजोल दवा भी दी गई थी

शिक्षकों सुनील मिंज और नीला राम बघेल के अनुसार, मध्यान्ह भोजन के बाद बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली भी दी गई थी। यह दवा कृमिनाशक के रूप में दी जाती है और पेट के कीड़ों के संक्रमण से बचाव के लिए उपयोग की जाती है।

अधिकारियों ने लिया जायजा

घटना की जानकारी मिलने पर, हेल्थ डिपार्टमेंट की एक टीम, जिसमें RMA राजेंद्र कुमार साहू भी शामिल थे, स्कूल पहुंची। बाद में, CMHO डॉ. संजय बसाक और डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइज़ेशन ऑफिसर डॉ. सी. मैत्री भी हालात का इंस्पेक्शन करने के लिए स्कूल पहुंचे। अधिकारियों ने स्कूल स्टाफ को ज़रूरी गाइडेंस दी।

मिड-डे-मील की गुणवत्ता की जांच शुरू

CG Food Poisoning: खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. ऋषभ साव ने बताया कि सभी बच्चों की स्थिति अब सामान्य है और घबराने की कोई बात नहीं है। एहतियात के तौर पर मिड-डे-मील की गुणवत्ता की जांच की जा रही है तथा पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

क्या है एल्बेंडाजोल?

एल्बेंडाजोल एक कृमिनाशक दवा है जिसका इस्तेमाल पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। यह राउंडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म और व्हिपवर्म जैसे कीड़ों को खत्म करने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल आंतों के इन्फेक्शन और दूसरी पैरासाइटिक बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 03:19 pm

Published on:

12 Feb 2026 03:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG Food Poisoning: मिड-डे-मील के बाद 24 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, स्वास्थ्य विभाग कर रहा जांच

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident: NH-30 पर दर्दनाक हादसा! अज्ञात वाहन की टक्कर से DRG जवान ने मौके पर तोड़ा दम

DRG जवान की जिंदगी (photo source- Patrika)
जगदलपुर

नक्सलमुक्ति की दहलीज पर बस्तर, लेकिन IED का अदृश्य खतरा अब भी बरकरार, 2025 में एएसपी सहित 12 जवान हुए थे शहीद

बस्तर के लिए सबसे बड़ा खतरा IED (photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG Naxal News: अबूझमाड़ में नक्सल प्रतीकों पर बड़ा प्रहार, विशालकाय नक्सल स्मारक ध्वस्त

अबूझमाड़ में नक्सल प्रतीक चिन्हों पर प्रहार (photo source- Patrika)
जगदलपुर

राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय आयोजन का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ मेरे लिए घर जैसा

राष्ट्रपति ने बस्तर पंडुम के संभाग स्तरीय आयोजन का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ मेरे लिए घर जैसा
जगदलपुर

Bastar Pandum: बस्तर की माटी की खुशबू से रूबरू हुईं राष्ट्रपति मुर्मु, आदिवासी परंपराओं की देखी प्रदर्शनी

खुशबू से रूबरू हुईं राष्ट्रपति मुर्मु (photo source- Patrika)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.