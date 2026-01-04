CG News: जिले में औद्योगिक नियमों का उल्लंघन, MSP व सुनील इस्पात समेत 3 फैक्ट्रियों पर केस

इंडस्ट्रीज में नियमों का उल्लंघन (photo source- Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। यह भी आरोप है कि इससे अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जांच की और नियमों का उल्लंघन करने के लिए तीन इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ लेबर कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किया।
रिपोर्ट के मुताबिक, जिले की कई इंडस्ट्री में मज़दूरों की जान खतरे में है। कुछ इलाकों में सुरक्षा मानकों की कमी और लापरवाही के कारण हादसे हो रहे हैं। इसके जवाब में, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने चिराईपनी गांव में सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल पार्क पुंजिपथरा में RS इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और जामगांव में MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड का इंस्पेक्शन किया।
इंस्पेक्शन के दौरान, इन फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट से जुड़े गंभीर वायलेशन पाए गए। इसके आधार पर, सुनील इस्पात के मालिक और मैनेजर प्रमोद कुमार टोला, RS इस्पात के विवेक चंद्र उपाध्याय, और MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड के मैनेजर प्रदीप कुमार डे के खिलाफ फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948, और छत्तीसगढ़ फैक्ट्रीज़ रूल्स, 1962 के तहत लेबर कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किए गए हैं।
CG News: इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पहले भी कई बार कार्रवाई की है। अक्टूबर और नवंबर में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने पर सात इंडस्ट्रीज़ पर कुल 1.112 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, NR इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, स्काई अलॉयज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, सिंघल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, BS स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (यूनिट 2) शामिल हैं।
