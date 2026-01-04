CG News: जिले में औद्योगिक नियमों का उल्लंघन, MSP व सुनील इस्पात समेत 3 फैक्ट्रियों पर केस

CG News: इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पहले भी कई बार कार्रवाई की है। अक्टूबर और नवंबर में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने पर सात इंडस्ट्रीज़ पर कुल 1.112 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, NR इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, स्काई अलॉयज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, सिंघल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, BS स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (यूनिट 2) शामिल हैं।