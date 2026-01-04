4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

CG News: जिले में औद्योगिक नियमों का उल्लंघन, MSP व सुनील इस्पात समेत 3 फैक्ट्रियों पर केस

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने नियमों का उल्लंघन करने पर MSP, सुनील इस्पात सहित तीन औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ लेबर कोर्ट में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 04, 2026

इंडस्ट्रीज में नियमों का उल्लंघन (photo source- Patrika)

इंडस्ट्रीज में नियमों का उल्लंघन (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। यह भी आरोप है कि इससे अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जांच की और नियमों का उल्लंघन करने के लिए तीन इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ लेबर कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किया।

CG News: दुर्घटनाओं से संबंधित गंभीर उल्लंघन

रिपोर्ट के मुताबिक, जिले की कई इंडस्ट्री में मज़दूरों की जान खतरे में है। कुछ इलाकों में सुरक्षा मानकों की कमी और लापरवाही के कारण हादसे हो रहे हैं। इसके जवाब में, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने चिराईपनी गांव में सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, इंडस्ट्रियल पार्क पुंजिपथरा में RS इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और जामगांव में MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड का इंस्पेक्शन किया।

इंस्पेक्शन के दौरान, इन फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट से जुड़े गंभीर वायलेशन पाए गए। इसके आधार पर, सुनील इस्पात के मालिक और मैनेजर प्रमोद कुमार टोला, RS इस्पात के विवेक चंद्र उपाध्याय, और MSP स्टील एंड पावर लिमिटेड के मैनेजर प्रदीप कुमार डे के खिलाफ फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948, और छत्तीसगढ़ फैक्ट्रीज़ रूल्स, 1962 के तहत लेबर कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किए गए हैं।

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

CG News: इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने पहले भी कई बार कार्रवाई की है। अक्टूबर और नवंबर में, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करने पर सात इंडस्ट्रीज़ पर कुल 1.112 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, NR इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, स्काई अलॉयज एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, सिंघल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, BS स्पंज प्राइवेट लिमिटेड, शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (यूनिट 2) शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Jan 2026 03:07 pm

Published on:

04 Jan 2026 03:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / CG News: जिले में औद्योगिक नियमों का उल्लंघन, MSP व सुनील इस्पात समेत 3 फैक्ट्रियों पर केस

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ACB arrested clerk: साल 2026 की पहली बड़ी कार्रवाई, 1 लाख रिश्वत लेते SDM ऑफिस का बाबू गिरफ्तार, टीम पहुंची तो कैश फेंका

SDM कार्यालय का बाबू गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

तमनार आंदोलन में हद पार… आंदोलनकारियों ने महिला आरक्षक के फाड़े कपड़े, नया Video आया सामने

तमनार हिंसा का नया वीडियो आया सामने (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: नौकरी छोड़ी, प्रकृति अपनाई… प्राकृतिक खेती ने बदली छत्तीसगढ़ के किसान की किस्मत, हो रही मोटी कमाई

जयकुमार गुप्ता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती रैली, इस वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

Agniveer Bharti: अग्निवीर भर्ती रैली, इस वेबसाइट से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
रायगढ़

Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों को आखिरी मौका, बच सकते है ब्लैक लिस्ट होने से, जल्दी करें ये काम

Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन हितग्राहियों को आखिरी मौका, बच सकते है ब्लैक लिस्ट होने से, जल्दी करें ये काम
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.