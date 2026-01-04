Road Accident: 48 घंटे में 90 रोड एक्सीडेंट, आंबेडकर अस्पताल-एम्स के ट्रामा सेंटर हुए फुल

बाकी मामले निजी अस्पतालों में पहुंचे। कुछ गंभीर मरीजों की मौत भी हुई है। आरटीए यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में न्यूरो सर्जन व ऑर्थोपीडिक सर्जन काफी व्यस्त रहे। डॉक्टरों के अनुसार ज्यादातर मामलों में शराब का सेवन दुर्घटना के प्रमुख कारणों में है। नए साल की शुरुआत में शराब का सेवन बहुत ज्यादा होता रहा है। कई शौकिया तौर पर नया साल मनाने के लिए शराब पीते हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि कई हेड इंजुरी के केस काफी गंभीर थे। कुछ मरीज अभी भी बेहोशी की हालत में हैं।