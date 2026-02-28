नक्सल गढ़ से खुशियों का रंग, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में महिलाएं हर्बल गुलाल बनाकर लिख रही आत्मनिर्भरता की नई कहानी

इस वर्ष का लक्ष्य: मांग को देखते हुए इस साल 300 किलो गुलाल उत्पादन और विक्रय का लक्ष्य रखा गया है।सामाजिक और आर्थिक प्रभावयह आय ग्रामीण महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इस पैसे से महिलाएं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रही हैं, घर की छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा कर रही हैं और परिवार में निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त कर रही हैं। जहां कभी बंदूकों की आवाज से ग्रामीण सहम जाते थे, आज वहां महिलाओं के हंसी-ठिठोली और काम की सुखद गूंज सुनाई देती है।