रायपुर में होगा भव्य प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन, मोर माटी, मोर मान’ की थीम पर होगा छत्तीसगढ़िया आगाज

प्रवासी छत्तीसगढ़िया सम्मेलन के दौरान छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी परोसा जाएगा। बैठक में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक , आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ,उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार,स्टेट कैपिटल रीजन के सीईओ अंकित आनंद, , उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सचिव गृह नेहा चंपावत, ग्रामोद्योग विभाग के सचिव श्याम धावड़े, चंदन कुमार, संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।