RTE Admission 2026: 1 मई से एडमिशन शुरू, 38 हजार में 11 हजार आवेदन रिजेक्ट, जानें कब से शुरू होगा दूसरा चरण

नोडल अधिकारी की जांच के बाद 27238 आवेदन स्वीकृत हुए है। 11201 आवेदन खारिज किए गए हैं। इन आवेदन में कई अपूर्ण या मिलते-जुलते थे। इसके अलावा कुछ स्कूलों द्वारा रद्द किए गए हैं। रायपुर में ऐसे 2031 आवेदन हैं। सीटों की लॉटरी व आबंटन की तय तिथि 13 से 17 अप्रैल निर्धारित की गई थी। लॉटरी व आबंटन 15 अप्रैल को किया जाएगा। उसके बाद छात्रों को 1 से 30 मई तक प्रवेश लेने होंगे।