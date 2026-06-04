MBBS Internship: विदेश में एमबीबीएस पढ़े 142 में 140 का एडमिशन, इंटर्नशिप के लिए 949 सीटें खाली, जल्दी करें आवेदन

विदेश से पढ़े छात्रों को एक साल की इंटर्नशिप करनी होगी। कुछ छात्रों को एक साल क्लर्कशिप व इतनी ही इंटर्नशिप करनी होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक साल इंटर्नशिप करने को कहा है। क्लर्कशिप व इंटर्नशिप मिलाकर छात्र दो साल ट्रेनिंग लेंगे। अभी जो छात्र इंटर्नशिप करेंगे, वे कोरोनाकाल के समय के हैं। यानी बैच 2019-20 के हैं। एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार विदेश में इंटर्नशि करने के बाद भी देश में एफएमजीई पास करने के बाद एक साल की इंटर्नशिप जरूरी है। कोरोनाकाल में उन्हें भारतीय छात्रों की तरह हर माह 15600 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। हालांकि निजी कॉलेजों पर आरोप है कि वे छात्रों ने मोटी फीस ले रहे हैं। उन्हीं फीस से उन्हें स्टाइपेंड का पैसा लौटाया जा रहा है। नियमानुसार यह गलत है, लेकिन छात्र शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं।