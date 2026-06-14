स्कूल खुलने से पहले डराने वाली रिपोर्ट! छत्तीसगढ़ के 3789 स्कूल जर्जर, बारिश में बड़े हादसे का खतरा

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh Dilapidated Schools: छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती मना रहा है, लेकिन राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था अभी भी पुरानी और जर्जर नींव पर खड़ी है। 16 जून से प्रदेश भर के स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव के साथ नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों पर भारी पड़ रही है। प्रदेश में आज भी लगभग 3789 स्कूल भवन जर्जर स्थिति में हैं, जो न केवल छात्रों की पढ़ाई में बाधा हैं, बल्कि मानसून के दौरान बड़ी दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं।