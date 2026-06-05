बड़ा फैसला! सरकारी स्कूलों में बदली यूनिफॉर्म, 16 जून से नए लुक में नजर आएंगे छात्र

जानकारी के अनुसार, यूनिफॉर्म बनाने के लिए राज्य के 2001 महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को जिम्मा सौंपा गया है। राज्य में सबसे ज्यादा बिलासपुर में 3 लाख 12 हजार 368 यूनिफार्म की मांग की गई है। इसके बाद कोरबा में 2 लाख 81 हजार 654, बलौदाबाजार में 2 लाख 71 हजार 218, रायपुर में 2 लाख 69 हजार 898, बस्तर में 2 लाख 20 हजार 238, सूरजपुर में 2 लाख 7 हजार 550, महासमुुंद में 2 लाख 4 हजार 666, कबीरधाम में 2 लाख 1 हजार 810 यूनिफार्म की मांग की गई है। बाकी जिलों में यह मांग 2 लाख से कम है।