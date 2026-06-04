Raipur News: 14 दिनों तक बंद रहेगा रायपुर का यह अंडरब्रिज, रेलवे की ओर से किया जाएगा मेंटेनेंस का काम

Raipur News: रायपुरवासियों के लिए जरूरी सूचना है। शहर का गुढ़ियारी रेलवे अंडरब्रिज (एक्सप्रेस-वे मार्ग) 4 जून से 18 जून तक यानी 14 दिनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे द्वारा अंडरब्रिज में मेंटेनेंस और रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान रोजाना आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। रेलवे और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तेलघानी नाका ओवरब्रिज और चुनाभट्टी अंडरब्रिज जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक जाम और असुविधा से बचा जा सके।