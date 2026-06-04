Raipur News: 14 दिनों तक बंद रहेगा रायपुर का यह अंडरब्रिज, रेलवे की ओर से किया जाएगा मेंटेनेंस का काम

गुढयारी रेलवे अंडरब्रिज (Photo Patrika)
Raipur News: रायपुरवासियों के लिए जरूरी सूचना है। शहर का गुढ़ियारी रेलवे अंडरब्रिज (एक्सप्रेस-वे मार्ग) 4 जून से 18 जून तक यानी 14 दिनों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे द्वारा अंडरब्रिज में मेंटेनेंस और रखरखाव का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान रोजाना आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। रेलवे और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तेलघानी नाका ओवरब्रिज और चुनाभट्टी अंडरब्रिज जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रैफिक जाम और असुविधा से बचा जा सके।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक रायपुर स्टेशन यार्ड के बिलासपुर एंड पर स्थित इस अंडरब्रिज में रेलवे कवर शेड और पाइप डालने का काम करेगा। इसके चलते इस रास्ते पर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। रेलवे स्टेशन की ओर से एक्सप्रेस-वे होते हुए गुढ़ियारी जाने वाले वाहन इस दौरान अंडरब्रिज से नहीं गुजर सकेंगे। रोजाना इस रास्ते का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों को वैकल्पिक रास्तों से सफर करना होगा।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से गुढ़ियारी रेलवे अंडरब्रिज-380 में मरम्मत और निर्माण कार्य के चलते इस रास्ते पर सड़क यातायात बंद रहेगा। रेलवे समपार 380 में आवश्यक कवर शेड और पाइप डालने का काम किया जाएगा। ऐसे में रेलवे स्टेशन की ओर से गुढ़ियारी जाने वाले अंडरब्रिज रास्ते पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकने का फैसला लिया गया है।
ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को तेलघानी नाका ओवरब्रिज और चुनाभट्टी अंडरब्रिज का उपयोग करने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों से अतिरिक्त समय लेकर निकलने और डायवर्जन प्लान का पालन करने की अपील की है। रेलवे और ट्रैफिक विभाग का कहना है कि काम पूरा होने के बाद रास्ते को फिर से सामान्य आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।
बंद अवधि के दौरान मौके पर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी ताकि यातायात व्यवस्था नियंत्रित रहे। रेलवे और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि निर्माण कार्य समय पर पूरा किया जाए और भविष्य में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। इस अस्थायी बंदी का उद्देश्य संरचनात्मक सुधार और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है, जिससे आने वाले समय में आवागमन और अधिक सुगम हो सके।
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