Bus Fare Hike: बस यात्रियों से वसूली शुरू! रायपुर से धमतरी सहित कई रूटों पर बढ़ा दिया किराया, मची खलबली

रायपुर से चारामा की दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। इस बीच धमतरी शहर भी है। रायपुर से धमतरी सफर के लिए पहले यात्रियों से 120 रुपये का किराया लिया जाता था, लेकिन अब बिना किसी सरकारी आदेश के यात्रियों से सीधे 150 तक वसूले जा रहे हैं। इसी तरह रायपुर से चारामा का किराया 170 रुपये है, लेकिन अब 210 रुपये वसूला जा रहा है। प्रदेश के लगभग सभी छोटे-बड़े रूटों पर अवैध रूप से किराया बढ़ा दिया गया है। लंबे रूटों जैसे रायपुर से बैलाडीला का किराया पहले 800 रुपये था जिसे सीधे 1200 रुपये कर दिया गया है, और जगदलपुर का किराया 650 रुपये की जगह 800 रुपये वसूला जा रहा है।