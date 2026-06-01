Chhattisgarh Education: धमतरी में अचानक बंद कर दिया स्कूल, बच्चों को थमा दी टीसी, परिजनों ने लगाया मनमानी का आरोप

स्कूल प्रबंधन द्वारा एक महीने पहले ही स्कूल बंद करने की अनुमति मांगी है। अभी प्रबंधन को स्कूल बंद करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस स्कूल में आरटीई के तहत पढऩे वाले बच्चों को अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद अनुमति दी जाएगी। इधर स्कूल संचालक तिहारूराम सिन्हा का कहना है कि कोरोनाकाल में बच्चों की संख्या अचानक कम हो गई। आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। अन्य व्यवहारिक दिक्कतों के कारण स्कूल बंद करने की अनुमति जिला शिक्षा विभाग से मांगी है। डीईओ ने बैठक लेकर आत्मानंद स्कूल में आरटीई के बच्चों को समायोजित कर दिया है। मुझे डाक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा गया है।