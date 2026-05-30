पिता की ईमानदारी, बेटे की बेईमानी! 70 लाख के गहने लेकर फरार हुआ युवक, व्यापारी को लगा बड़ा झटका

Jewellery Fraud Case: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में विश्वासघात और कथित धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक सराफा व्यापारी को उस युवक ने करीब 70 लाख रुपए का चूना लगा दिया, जिसके परिवार पर वह वर्षों से भरोसा करता था। आरोपी के पिता लंबे समय तक व्यापारी की दुकान में कार्यरत रहे थे और अपनी ईमानदारी के कारण परिवार का विश्वास जीत चुके थे। इसी भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।