Sports Judge: छत्तीसगढ़ के भोजेन्द्र साहू दुनिया के 70 चुनिंदा जजों में शामिल, पत्रिका को बताया अपना लक्ष्य

Sports Judge: छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र और योग साधक भोजेन्द्र कुमार साहू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धमतरी जिला सहित प्रदेश का मान बढ़ाया है। धमतरी जिले के एक छोट से गांव खरतुली के रहने वाले भोजेन्द्र साहू का चयन प्रथम वल्र्ड योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप में बतौर निर्णायक (जज) के रूप मेंं हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में 4 जून से 8 जून तक होने वाले इसे ऐतिहासिक चैम्पियनशिप में विश्व के 61 से अधिक देशों के खिलाड़ी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इस वैश्विक प्रतियोगिता के लिए दुनियाभर से महज 70 जजों का चयन हुआ है। भारत से 20 जजों का चयन हुआ है इनमें धमतरी के भोजेन्द्र साहू भी शामिल हैं।