Bike Rider Death: धमतरी सड़क हादसा! पिकअप ने बाइक सवार को कुचला, सामने आया CCTV फुटेज

Bike Rider Death: धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अमलीडीह निवासी यशवंत निषाद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह अचानक बाइक से गिर गया, जिसके बाद पीछे से आ रहे वाहन ने उसे कुचल दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।