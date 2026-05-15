Chhattisgarh Incident: हार्वेस्टर से दबकर किसान की दर्दनाक मौत, इधर महिला मजदूर की भी गई जान

मुख्य सडक़ से गांव जाने के मार्ग में वाहन मोड़ रहा था। ढलान होने के कारण ट्रेक्टर रिवर्स हो गया। इस दौरान हार्वेस्टर में बैठे लालाराम साहू नीचे गिर गया और हार्वेस्टर में दब गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से लहूलुहान अवस्था में उसे बाहर निकाला गया। तत्काल उपचार के लिए धमतरी के मसीही अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम ने लालाराम का परीक्षण किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। भखारा पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।