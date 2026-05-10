नशे के खिलाफ गांव का शंखनाद! शराब बेचने वालों पर 50 हजार का जुर्माना, सूचना देने वाले को 25 हजार इनाम

सिहावा थाना प्रभारी और पुलिस टीम की मौजूदगी में आयोजित विशेष ग्राम सभा में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने एक सुर में अवैध शराब को गांव से खदेड़ने का संकल्प लिया। सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। यदि कोई भी व्यक्ति गांव में कच्ची शराब बनाते या बेचते पाया जाता है, तो उस पर 50,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। अवैध शराब के कारोबार की सटीक सूचना देने वाले व्यक्ति को गांव की ओर से 25,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उल्लंघन करने वालों को शासन की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने की सिफारिश की जाएगी।