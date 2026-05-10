Mother’s Day 2026: तानों से नहीं टूटी हिम्मत, ‘स्कूटी दीदी’ ने 35 महिलाओं को सिखाया आत्मनिर्भर बनना, जानें कैसे

धमतरी@भूपेंद्र पटवा। Mother’s Day 2026: अक्सर कहा जाता है कि एक मां के हाथ सिर्फ घर की जिम्मेदारियों और रसोई तक सीमित होते हैं, लेकिन धमतरी के कुरुद ब्लॉक के ग्राम उमरदा की एनु चंद्राकर ने इस रूढ़िवादी सोच को अपनी स्कूटी के पहियों तले रौंद दिया है। आज पूरा जिला उन्हें ‘स्कूटी दीदी’ के नाम से जानता है। मदर्स डे के खास मौके पर एनु की कहानी उन तमाम माताओं के लिए मिसाल है, जो गृहस्थी संभालने के साथ-साथ अपने सपनों को भी उड़ान देना चाहती हैं।