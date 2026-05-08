Dhamtari News: धमतरी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना में बनाया कीर्तिमान, प्रदेश के कुल चना का 50 प्रतिशत अकेले खरीदा

Dhamtari News: राज्य में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को धरातल पर उतारने में धमतरी जिला एक मॉडल बनकर उभरा है। सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने वाली केंद्र और राज्य शासन की इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत धमतरी ने न केवल भंडारण बुनियादी ढांचे में विस्तार किया है, बल्कि चना खरीदी के क्षेत्र में नया इतिहास रचते हुए पूरे प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है।