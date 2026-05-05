धमतरी में गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा! डस्टर कार से 27 लाख का गांजा जब्त, ओडिशा से महाराष्ट्र जा रहा था माल

CG Ganja Smuggling: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में सिहावा क्षेत्र के सांकरा नाका पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 27.5 लाख रुपये बताई जा रही है। मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।