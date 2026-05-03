गंगरेल बांध में नाव पलटने की खबर से मची अफरा-तफरी, मिनटों में रेस्क्यू, बरगी हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट

बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 30 अप्रैल की शाम हुए इस हादसे के 48 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को दो और बच्चों के शव मिले हैं। इसके साथ ही इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मृतक बच्चे की पहचान विराज सोनी (6 वर्ष) पिता कृष्णा सोनी और तमिल (6 साल) पिता कमराज के रूप में हुई है। इस हादसे में एक 4 साल का मासूम भी अपनी जान गंवा चुका है, जिससे हर आंख नम है।