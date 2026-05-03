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गंगरेल बांध में नाव पलटने की खबर से मची अफरा-तफरी, मिनटों में रेस्क्यू, बरगी हादसे के बाद प्रशासन अलर्ट

CG News: गंगरेल बांध में नाव पलटने की खबर से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन बाद में यह एक मॉकड्रिल निकली।

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धमतरी

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Khyati Parihar

May 03, 2026

बरगी हादसे के बाद सतर्कता (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बरगी हादसे के बाद सतर्कता (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Dhamtari News: धमतरी जिले के गंगरेल बांध में नाव पलटने की खबर से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई, लेकिन बाद में यह एक मॉक ड्रिल निकली। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास में रेस्क्यू टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी पीड़ितों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

जिला प्रशासन द्वारा ‘ऑपरेशन जल रक्षा’ के तहत इस मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। काल्पनिक परिदृश्य के अनुसार नाव के बीच धार में पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस, होमगार्ड और मेडिकल टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। मोटर बोट के जरिए पानी में गिरे लोगों को बाहर निकालकर किनारे बने मेडिकल कैंप में प्राथमिक उपचार दिया गया।

कलेक्टर ने कहा- सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं

मॉकड्रिल का अवलोकन करते हुए कलेक्टर ने कहा कि गंगरेल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने नाव संचालन के दौरान लाइफ जैकेट की अनिवार्यता और ओवरलोडिंग पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। इससे पहले 1 मई को प्रशासन की टीम ने बोटिंग पॉइंट्स का निरीक्षण कर लाइफ ब्वॉय, आपातकालीन किट और नावों की फिटनेस की जांच की थी। सभी तैयारियों के बाद ही इस अभ्यास को अंजाम दिया गया। इस मॉक ड्रिल में राजस्व, पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे।

बरगी डैम हादसे में 11 हुई मृतकों की संख्या

बता दें कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। 30 अप्रैल की शाम हुए इस हादसे के 48 घंटे बाद रेस्क्यू टीम को दो और बच्चों के शव मिले हैं। इसके साथ ही इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मृतक बच्चे की पहचान विराज सोनी (6 वर्ष) पिता कृष्णा सोनी और तमिल (6 साल) पिता कमराज के रूप में हुई है। इस हादसे में एक 4 साल का मासूम भी अपनी जान गंवा चुका है, जिससे हर आंख नम है।

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Published on:

03 May 2026 04:14 pm

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