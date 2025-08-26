Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Raipur News: लावारिस बैग में मिला बम! बीडीएस-सीआईएसएफ ने किया सुरक्षा की मॉकड्रिल

Raipur News: बैग में कुछ संदिग्ध नहीं मिलने के बाद जवानों को सुरक्षा मॉकड्रिल की जानकारी दी गई। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से मॉकड्रिल करने का निर्देश दिया गया था।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 26, 2025

Raipur News: लावारिस बैग में मिला बम! बीडीएस-सीआईएसएफ ने किया सुरक्षा की मॉकड्रिल
लावारिस बैग में मिला बम (Photo Patrika)

Raipur News: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में रविवार की देर रात लावारिस बैग में बम होने की सूचना से हडकंप मच गया। इस दौरान सुरक्षा घेरा बनाकर 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। यह सारी कवायद सीआईएसएफ और बीडीएस टीम और माना पुलिस द्वारा की गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर मॉकड्रिल किया गया। यह पूरी कवायद अधिकारियों की निगरानी में की गई।

इस दौरान उन्हें पूरी जानकारी देकर रिहर्सल करवाया गया। जांच के दौरान बैग में कुछ संदिग्ध नहीं मिलने के बाद जवानों को सुरक्षा मॉकड्रिल की जानकारी दी गई। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से मॉकड्रिल करने का निर्देश दिया गया था। इसका रिहर्सल पहली बार रात के समय किया गया था।

इस तरह की सूचना: एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से माना पुलिस को रविवार की रात 11 बजे लावारिस बैग एयरपोर्ट के बाद देखे जाने की जानकारी दी गई। बताया कि बैग में बेल्ट्स बंधी हुई है। योजनानुसार इसके संबंध में अफसरों ने स्टाफ और अन्य लोगों से पूछताछ की।

इस दौरान संतोषजनक जवाब नहीं देने पर सुरक्षा की दृष्टि से बैग से दूरी बनाकर अफसर मुस्तैद हुए और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान बम निरोधक दस्ता, एयरपोर्ट अथॉरिटी और माना पुलिस की संयुक्त टीम ने बैग की जांच। इस दौरान सामान मिलने पर राहत की सांस ली। इस प्रक्रिया में एयरपोर्ट परिसर में रात 12 बजे तक अलर्ट छाया रहा। रात 12 बजे पता चला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मॉकड्रिल का आदेश जारी किया था।

Updated on:

26 Aug 2025 10:20 am

Published on:

26 Aug 2025 10:19 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: लावारिस बैग में मिला बम! बीडीएस-सीआईएसएफ ने किया सुरक्षा की मॉकड्रिल

