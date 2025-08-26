Raipur News: लावारिस बैग में मिला बम! बीडीएस-सीआईएसएफ ने किया सुरक्षा की मॉकड्रिल

इस दौरान संतोषजनक जवाब नहीं देने पर सुरक्षा की दृष्टि से बैग से दूरी बनाकर अफसर मुस्तैद हुए और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान बम निरोधक दस्ता, एयरपोर्ट अथॉरिटी और माना पुलिस की संयुक्त टीम ने बैग की जांच। इस दौरान सामान मिलने पर राहत की सांस ली। इस प्रक्रिया में एयरपोर्ट परिसर में रात 12 बजे तक अलर्ट छाया रहा। रात 12 बजे पता चला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मॉकड्रिल का आदेश जारी किया था।