महंगाई का डबल अटैक: 6 मई से इस जिले में बड़ा, कचौड़ी-समोसा 35 रुपये प्लेट, सिलेंडर 993 रुपये महंगा

धमतरी हॉटल व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पदमाकर वाइकर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध से तेल, गैस सिलेंडर समेत विभिन्न खाद्य सामाग्रियों की कीमत में इजाफा हुआ है इसलिए प्रति प्लेट नाश्ते की कीमत में 5 रूपए की बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। संभवत: 6 मई से प्रति प्लेट नाश्ते की नई दरें जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में नाश्ता 30 रूपए प्रति प्लेट में दे रहे हैं। 6 मई के बाद 35 रूपए प्रति प्लेट के हिसाब से नाश्ता दिया जाएगा। इसके पूर्व दो साल पहले 5 रूपए की वृद्धि हुई थी।