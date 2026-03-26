Gas Cylinder Scam: गैस माफिया का भंडाफोड़! 984 का सिलेंडर 2700 में, पत्रिका की बातचीत से खुला राज

गैस माफिया का भंडाफोड़! (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Gas Cylinder Scam: सिलेंडर संकटकाल को अनेक लोगों ने आपदा में अवसर का जरिया बना लिया है। खाद्य विभाग की नाक के नीचे जोर शोर से ब्लैक में गैस सिलेंडर बेचने का धंधा चल रहा है। वर्तमान में सिलेंडर का रेट 984 रुपए है, वहीं सिलेंडर माफिया इसे 2700 रुपए तक बेच रहे हैं। यदि आपको खाली सिलेंडर एक्सचेंज करें बिना पूरा सिलेंडर लेना है तो 6200 रुपए की डिमांड कर रहे हैं।
इसकी जानकारी मिलते ही पत्रिका टीम कुशालपुर, संतोषी चौक, जेके कंस्ट्रक्शन के सामने धनीराम बर्तन दुकान तक पहुंची, जहां से सारा खेल खेला जा रहा है। यहां दुकानदार सिलेंडर का ऑर्डर लेकर एक नवीन नाम के व्यक्ति का नंबर देता है (ट्रू-कॉलर में इसका नाम नितेश पंसारी के नाम से आ रहा है)। जिसके बाद उससे सिलेंडर मिलता है।
रिपोर्टर से बातचीत के दौरान शख्स ने कॉल कर सामने वाले से कहा कि पहले 1500, 1800, 2000 से अब 2100 रुपए ले रहे हैं। इस तरह रेट बढ़ गया है और सिलेंडर खरीदने वाले को 2700 तक बेचा जा रहा है। इस तरह एक दूसरे से कमीशन का खेल चल रहा है। लेकिन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। खाद्य सचिव, कलेक्टर डॉ. गौरव ङ्क्षसह और अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर ने कहा है कि कालाबाजारी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग