Gas Cylinder Scam: गैस माफिया का भंडाफोड़! 984 का सिलेंडर 2700 में, पत्रिका की बातचीत से खुला राज

रिपोर्टर से बातचीत के दौरान शख्स ने कॉल कर सामने वाले से कहा कि पहले 1500, 1800, 2000 से अब 2100 रुपए ले रहे हैं। इस तरह रेट बढ़ गया है और सिलेंडर खरीदने वाले को 2700 तक बेचा जा रहा है। इस तरह एक दूसरे से कमीशन का खेल चल रहा है। लेकिन विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। खाद्य सचिव, कलेक्टर डॉ. गौरव ङ्क्षसह और अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर ने कहा है कि कालाबाजारी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। कार्रवाई की जाएगी।