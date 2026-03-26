26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

स्मार्ट गैस’ की एंट्री, अब पाइप्ड नेचुरल गैस से बनेगा खाना, Adani Total Gas Limited का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

Gas Cylinder: बिलासपुर अब आधुनिक शहरी सुविधाओं की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। जल्द ही बिलासपुर के घरों में सिलेंडर की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) से खाना बनेगा।

3 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Mar 26, 2026

अब पाइप्ड नेचुरल गैस से बनेगा खाना (फोटो सोर्स- Freepik)

अब पाइप्ड नेचुरल गैस से बनेगा खाना (फोटो सोर्स- Freepik)

Gas Cylinder: बिलासपुर अब आधुनिक शहरी सुविधाओं की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। जल्द ही बिलासपुर के घरों में सिलेंडर की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) से खाना बनेगा। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने शहर में पीएनजी नेटवर्क का काम लगभग पूरा कर लिया है और अगले महीने से रजिस्ट्रेशन शुरू करने की तैयारी है।

जानकारी के मुताबिक, कछार क्षेत्र में ट्रांसमिशन गैस प्लांट स्थापित किया जा चुका है और वहां नेचुरल गैस की आपूर्ति भी चुकी है। इसी प्लांट से शहर तक पाइपलाइन बिछाकर पूरी सप्लाई चेन तैयार कर ली गई है। अब उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की प्रक्रिया शुरू की जानी है।

अप्रैल से घरों में पहुंचेगी गैस

कंपनी की माने तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी और इसके तुरंत बाद अप्रैल से ही कनेक्शन जारी किए जाने लगेंगे। पहले चरण में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बाद में कमर्शियल कनेक्शन भी तेजी से दिए जाएंगे।

एलपीजी संकट के बीच ‘राहत की पाइपलाइन’

शहर में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर की कमी और अनियमित सप्लाई से आम लोग परेशान हैं। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को भी कमर्शियल गैस के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे समय में पीएनजी गैस को ‘राहत की पाइपलाइन’ के रूप में देखा जा सकता है। पीएनजी कनेक्शन मिलने के बाद न तो सिलेंडर खत्म होने की चिंता रहेगी, न बुकिंग का झंझट और न हेी ब्लैक में महंगी गैस खरीदने की मजबूरी।

जितनी खपत उतना ही भुगतान

पीएनजी में हर घर में गैस मीटर लगाया जाएगा। उपभोक्ता जितनी गैस इस्तेमाल करेगा, उसी के अनुसार बिल आएगा। बिलिंग सिस्टम बिजली की तरह पारदर्शी और आसान होगा। इससे अनावश्यक खर्च पर भी नियंत्रण रहेगा। आगे चलकर इसे स्मार्ट मीटर में बदला जाएगा, ताकि मोबाइल रिचार्ज के जैसे ही लोग रिचार्ज करके गैस उपयोग कर सकेंगे। पीएनजी को एलपीजी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माना जाता है।

होटल-रेस्टोरेंट को भी फायदा

पीएनजी कनेक्शन शुरू होने के बाद होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें लगातार गैस सप्लाई मिलेगी, जिससे उनका संचालन सुचारु रहेगा और लागत भी कम होगी। जानकारों के अनुसार पीएनजी गैस एलपीजी की तुलना में 10 से 20 प्रतिशत तक सस्ती पड़ सकती है। साथ ही इसमें सिलेंडर स्टोरेज, ढुलाई और बुकिंग का कोई झंझट नहीं होता। रसोई में जगह भी बचती है और घर का पूरा सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित रहता है।

कनेक्शन में डिपॉजिट, ईएमआई और किराया का विकल्प

  • पीएनजी कनेक्शन के लिए 6000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, जो पूरी तरह रिफंडेबल रहेगा।
  • 200 रुपए प्रति माह की 20 आसान किस्तों में भुगतान पर भी कनेक्शन
  • 45 रुपए प्रतिमाह किराया योजना के तहत भी कनेक्शन उपलब्ध होगा (यह राशि नॉन-रिफंडेबल होगी)

अगले महीने से रजिस्टे्रशन शुरू होगा

बिलासपुर में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) प्रोजेक्ट का अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूरा कर लिया गया है और कंपनी अब उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के चरण में प्रवेश कर रही है। कच्छार स्थित गैस प्लांट से शहर तक पाइपलाइन नेटवर्क सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया गया है और जल्द ही इसका लाभ आम नागरिकों को मिलने लगेगा।

अगले महीने से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी जोड़ा जाएगा, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों को भी निरंतर गैस आपूर्ति मिल सकेगी।

कंपनी उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आसान भुगतान विकल्प लेकर आई है, ताकि हर वर्ग के लोग पीएनजी कनेक्शन का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि पीएनजी न केवल एलपीजी के मुकाबले अधिक सुरक्षित है, बल्कि किफायती और पर्यावरण के अनुकूल भी है। - चंद्रमणि तिवारी, वाइस प्रेसिडेंट, अडानी टोटल गैस लिमिटेड

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 03:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / स्मार्ट गैस’ की एंट्री, अब पाइप्ड नेचुरल गैस से बनेगा खाना, Adani Total Gas Limited का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Flight News: दिल्ली-प्रयागराज उड़ानें 15 अप्रैल तक ही, नया टाइमटेबल जल्द जारी करेगा एलाइंस एयर

दिल्ली-प्रयागराज उड़ानें 15 अप्रैल तक ही। (फोटो: ANI)
बिलासपुर

CG News: मरीजों को बेहतर इलाज की दिशा में बड़ा कदम, सिम्स में होंगे कई नए विकास कार्य, लिए गए अहम फैसले

सिम्स में होंगे कई नए विकास कार्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की SLP खारिज, ज्वाइनिंग का रास्ता साफ

बिलासपुर

खनिज माफिया पर प्रशासन का शिकंजा, 3 दिन में 14 वाहन जब्त, इन इलाकों में चलाया गया संयुक्त अभियान

Illegal mining
बिलासपुर

Bird Flu: 5 हजार मुर्गियों की मौत के बाद मरे पक्षी फेंके मिले, बिलासपुर में मचा हड़कंप, चिकन-अंडा बाजार बंद

कोनी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि (फोटो सोर्स- Freepik)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.