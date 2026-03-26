स्मार्ट गैस’ की एंट्री, अब पाइप्ड नेचुरल गैस से बनेगा खाना, Adani Total Gas Limited का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

पीएनजी कनेक्शन शुरू होने के बाद होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें लगातार गैस सप्लाई मिलेगी, जिससे उनका संचालन सुचारु रहेगा और लागत भी कम होगी। जानकारों के अनुसार पीएनजी गैस एलपीजी की तुलना में 10 से 20 प्रतिशत तक सस्ती पड़ सकती है। साथ ही इसमें सिलेंडर स्टोरेज, ढुलाई और बुकिंग का कोई झंझट नहीं होता। रसोई में जगह भी बचती है और घर का पूरा सिस्टम ज्यादा व्यवस्थित रहता है।