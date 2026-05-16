PNG Connection: सिर्फ 1300 रुपए देकर लें PNG कनेक्शन, बिलासपुर में शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, जानें पूरी डिटेल्स

कंपनी के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लगभग दो माह के भीतर घरों में गैस सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार घरेलू पीएनजी कनेक्शन की कुल लागत लगभग 6000 रुपए तय की गई है, जिसमें मीटर, पाइपलाइन, फिटिंग और अन्य जरूरी उपकरण शामिल हैं। हालांकि उपभोक्ताओं पर एकमुश्त आर्थिक बोझ कम करने के लिए ईएमआई योजना लागू की गई है। रजिस्ट्रेशन के समय केवल 13 सौ लगेंगे। उतने में उन्हे कनेक्शन दे दिया जाएगा।