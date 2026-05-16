Bilaspur Virat Saraf Kidnapping Case: 6 साल के विराट को अगवा कर मांगे थे 6 करोड़, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बड़ी मां निकली मास्टरमाइंड

Bilaspur Virat Saraf Kidnapping Case: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साल 2019 में हुए चर्चित विराट सराफ अपहरण कांड में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि फिरौती के लिए नाबालिग बच्चे का अपहरण करना भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 364-A और 120-B के तहत गंभीर अपराध है।