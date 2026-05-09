Bilaspur High Court: बैंक की बंधक संपत्ति पर बड़ा विवाद, हाईकोर्ट आदेश के बावजूद सील तोड़कर घुसे आरोपी, पुलिस जांच शुरू

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि 9 अप्रैल 2026 को हाईकोर्ट, कलेक्टर और तहसीलदार के आदेश के पालन में तहसील कार्यालय के स्टाफ, बैंक के अधिकृत रिकवरी एजेंसी सूर्या एसोसिएट्स, बैंक अधिकारियों और तारबाहर पुलिस की मौजूदगी में विद्या नगर स्थित मकान को सील कर ताला लगाया गया था। बंधक संपत्ति जूना बिलासपुर पटवारी हल्का नंबर 22/34/36, भूखंड क्रमांक 270, सीट क्रमांक 21, खसरा नंबर 672/41, रकबा 4000 वर्गफीट बताई गई है।