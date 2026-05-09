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Bilaspur Road Accident: ज्वाइनिंग से पहले छिन गई जिंदगी, नवनियुक्त एनसीएल डायरेक्टर टेक्निकल की सड़क हादसे में मौत, छाया मातम

Road Accident: कोल इंडिया के वरिष्ठ माइनिंग अधिकारी और एनसीएल के नवनियुक्त डायरेक्टर टेक्निकल अरुण कुमार त्यागी का शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में निधन हो गया।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

May 09, 2026

हादसा (Photo Source- Patrika)

हादसा (Photo Source- Patrika)

Bilaspur Road Accident: बिलासपुर के कोल इंडिया के वरिष्ठ माइनिंग अधिकारी अरुण कुमार त्यागी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। वे कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी एनसीएल (नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड) में डायरेक्टर टेक्निकल पद का कार्यभार संभालने के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 पर बांगो थाना क्षेत्र में उनकी कार को देर रात एक पार्सल गाड़ी ने ठोकर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब डेढ़ बजे हुई। अरुण कुमार त्यागी अपनी पत्नी सीमा त्यागी के साथ गेवरा के अफसर कॉलोनी से सिंगरौली के लिए रवाना हुए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर विपरीत दिशा से आ रही पार्सल गाड़ी से उनकी कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में अरुण कुमार त्यागी की पत्नी सीमा त्यागी, कार ड्राइवर कैलाश अहीर और पार्सल गाड़ी के ड्राइवर भारत साहू को भी चोटें आई हैं। तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बांगो पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सिंगरौली जा रहे थे ज्वाइनिंग के लिए

अरुण कुमार त्यागी का चयन पिछले साल केन्द्र सरकार के लोक उद्यम विभाग ने नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड, सिंगरौली के डायरेक्टर टेक्निकल पद के लिए किया था। वे कोल इंडिया की मेगा प्रोजेक्ट और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा प्रोजेक्ट में करीब दस माह तक महाप्रबंधक के पद पर भी कार्य कर चुके थे। उनके असमय निधन से कोल इंडिया परिवार में शोक की लहर है।

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Published on:

09 May 2026 02:59 pm

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