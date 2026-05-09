9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

मरते दम तक जेल में रहने की सजा, नाबालिग बेटी से रेप के दोषी सौतेले पिता को बिलासपुर हाईकोर्ट ने दी कठोर दंड

Bilaspur High court: नाबालिग बेटी दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को बिलासपुर हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने काम के बहाने कई बार जघन्य यौन कृत्य किए..

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

May 09, 2026

Bilaspur high court, bilaspur rape case

नाबालिग बेटी से रेप के दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद की सजा ( AI Photo )

Bilaspur High court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी का बार-बार यौन शोषण करने के दोषी व्यक्ति की आपराधिक अपील खारिज कर आजीवन कारावास बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नाबालिग पीड़िता की गवाही सुसंगत और भरोसेमंद पाई पाई जाती है, तो बिना किसी स्वतंत्र पुष्टि के भी दोषसिद्धि के लिए वह पर्याप्त है।

Bilaspur High court: काम के बहाने घर ले जाकर किया दुष्कर्म

मामला 2014 की एक घटना से जुड़ा है। अपीलकर्ता विश्वनाथ सोनी ने कथित तौर पर अपनी नाबालिग सौतेली बेटी (पीड़िता) को काम के बहाने खैरबार स्थित एक घर में ले जाकर उसके साथ जघन्य यौन कृत्य किए। यह शोषण लगभग दो वर्षों तक जारी रहा। मामले का खुलासा दिसंबर 2015 में हुआ जब पीड़िता के स्कूल में ‘चाइल्ड लाइन 1098’ द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर पीड़िता ने अपनी आपबीती एक दोस्त को और बाद में चाइल्ड लाइन कर्मियों को बताई।

बच्ची द्वारा अपने यौन शोषण का खुलासा करने के बाद 17 दिसंबर 2015 को अंबिकापुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीसी सरगुजा) ने 24 नवंबर 2018 को अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

तर्क दिए कि गवाही में विरोधाभास

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण थे और साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया गया था। यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे दोष साबित करने में विफल रहा और पीड़िता की गवाही में विरोधाभास और खामियां थीं। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि चिकित्सा साक्ष्य आरोपों का निर्णायक रूप से समर्थन नहीं करते हैं और झूठे फंसाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

और भी खबरें..

Bilaspur High Court: बेटे की डूबने से मौत, आर्थिक सहायता नहीं मिलने से मां ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला

बेटे की डूबने से मौत के बाद आर्थिक सहायता नहीं मिलने पर एक मां को आखिरकार बिलासपुर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। मामले में सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है, पढ़ें पूरी खबर..

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 May 2026 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मरते दम तक जेल में रहने की सजा, नाबालिग बेटी से रेप के दोषी सौतेले पिता को बिलासपुर हाईकोर्ट ने दी कठोर दंड

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ का असर, छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बारिश और मेघगर्जन के आसार, IMD ने दी चेतावनी

फाइल फोटो- पत्रिका
बिलासपुर

Bilaspur High Court: सरपंच आत्महत्या केस में आरोपी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज, सुसाइड नोट के आधार पर दर्ज हुआ था मामला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर

Census 2027: जनगणना कर्मियों से अभद्रता पर प्रशासन सख्त, बाधा डालने वालों पर होगी कार्रवाई, बढ़ाई निगरानी

जनगणना 2027 (photo-patrika)
बिलासपुर

Bilaspur High Court: बेटे की डूबने से मौत, आर्थिक सहायता नहीं मिलने से मां ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Photo Patrika)
बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! मिलेगा छठवें-सातवें वेतनमान का बकाया एरियर, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (photo source- Patrika)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.