Good News: कोल इंडिया ने बढ़ाई मजदूरी, अब श्रमिकों को मिलेंगे 1421 रुपये प्रतिदिन, आदेश जारी

नई दरों के मुताबिक, अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 1176 रुपए मूल वेतन और 144 रुपए वीड़ीए जोडक़र कुल 1320 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। अद्र्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर 1206 रुपए मूल वेतन और 148 रुपए वीड़ीए मिलाकर 1354 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। इसी तरह कुशल श्रमिकों को अब 1236 रुपए मूल वेतन और 151 रुपए वीड़ीए सहित कुल 1387 रुपए मजदूरी प्रतिदिन भुगतान किया जाएगा। जबकि उच्च कुशल श्रमिकों की मजदूरी 1266 रुपए मूल वेतन और 155 रुपए वीड़ीए जोडक़र 1421 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है।