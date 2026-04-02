SECL Coal Production 2025-26: उत्पादन बढ़ा लेकिन लक्ष्य नहीं हुआ पूरा, SECL 176 एमटी पर सिमटी, मेगा खदानें पिछड़ीं, देखें पूरी रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2025-2026 में कोरबा जिले में स्थित खदानों को लगभग 162 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन एसईसीएल की कोरबा, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा क्षेत्र की खदानों से 133 मिलियन टन कोयला ही कोयला उत्पादन हो सका है। जिले की खदानों की बदौलत एसईसीएल ने 212 मिलियन टन कोयला उत्पादन टारगेट के मुकाबले लगभग 176.29 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। यहां की मेगा परियोजनाओं के पिछडऩे का असर यह रहा कि एसईसीएल लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी। कोरबा कोलफील्ड अंतर्गत जिले में एसईसीएल के चार क्षेत्रों से कोयला उत्पादन होता है। इसमें गेवरा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान है, और एसईसीएल की मेगा प्रोजेक्ट है।