Coal Production: SECL की बढ़ी रफ्तार! अब हर दिन 5 लाख टन से ज्यादा कोयले का उत्खनन

एसईसीएल को इस वित्तीय वर्ष में 212 मिलियन टन का टारगेट है। इसी तरह कोल इंडिया की सहायक कंपनी एमसीएल भी 200 मिलियन टन से अधिक के टारगेट पर काम कर रही है। एमसीएल को सबसे ज्यादा 239 मिलियन टन का वार्षिक लक्ष्य दिया गया है। इसके मुकाबले खदान में अब तक 124 मिलियन टन कोयला उत्खनन हो चुका है। एमसीएल की खदानों से वर्तमान में हर दिन सात लाख टन तक से अधिक कोयला उत्खनन हो रहा है। जबकि कोल इंडिया की तीसरी सबसे बडी कोल कंपनी एनसीएल में वार्षिक लक्ष्य 140 मिलियन टन के मुकाबले 88 मिलियन टन कोयला उत्खनन हुआ है।