झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से 12 साल बालक हुआ दिव्यांग, 10 महीने बाद FIR दर्ज

पुलिस ने बताया कि वार्ड कमांक 6 देवनगर दीपका निवासी डॉ. दिनेश कमार सूरज का विजय नगर दीपका के पास क्लीनिक है। 26 फरवरी 2025 को दीपका क्षेत्र में रहने वाले एक 12 वर्षीय बालक की अचानक तबीयत बिगड़ी। परिजन आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी क्लीनिक डॉ. सूरज के पास पहुंचे। सूरज ने बालक के दाहिना पैर पर इंजेक्शन लगाया। कुछ ही समय बाद बालक का पैर शून्य हो गया और काम करना बंद कर दिया।