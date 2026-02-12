बेटे की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही मां की मौत, शराब बेचने के आरोप में हुई गिरफ्तारी, आक्रोशित लोगों ने कहा- बिना सबूत कार्रवाई

बुधवार को मोहल्लावासियों ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। इसके बाद युवक की मां की अंत्येष्टि के लिए युवक को पैरोल दिलाने पुलिस भी सक्रिय हुई और पैरोल पर जेल से बाहर आकर आरोपी अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। इधर मोहल्लेवासियों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी सबूत के युवक को गिरफ्तार किया, जिससे उसके परिवार पर शोक का पहाड़ टूट पड़ा है। युवक के पिता का पहले ही निधन हो चुका है, अब तीन भाई-बहनों के सर से मां का साया भी उठ गया है। अब पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कह रही है।