Bike Fire Incident: सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला, आसपास मची अफरा-तफरी

कुछ राहगीरों ने जलती हुई बाइक और पास में सो रहे ड्राइवर को देखा। उन्होंने जल्दी से मनीराम यादव को मौके से हटाया। कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। घटना की जानकारी मिलने पर ड्राइवर के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और बेहोश और नशे में धुत मनीराम यादव को घर ले गए। अगर राहगीरों ने समय पर बीच-बचाव नहीं किया होता, तो यह घटना एक बड़ी दुखद घटना बन सकती थी।