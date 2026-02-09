9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

कोरबा

Bike Fire Incident: सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला, आसपास मची अफरा-तफरी

Bike Fire Incident: सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। नशे में सो रहे चालक को राहगीरों ने समय रहते सुरक्षित हटाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Feb 09, 2026

बाइक का पेट्रोल टंकी हुआ ब्लास्ट (photo source- Patrika)

बाइक का पेट्रोल टंकी हुआ ब्लास्ट (photo source- Patrika)

Bike Fire Incident: कोरबा जिले के सर्वमंगला चौकी के अंतर्गत पडानिया गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर मनीराम यादव नशे में धुत होकर गाड़ी के पास बेहोश सो रहा था।

Bike Fire Incident: अफरा-तफरी का माहौल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनीराम यादव सर्वमंगला से अपने गांव पड़निया लौट रहे थे। नशे में धुत होकर उन्होंने अपनी बाइक सड़क किनारे खड़ी की और सोने के लिए लेट गए। अचानक बाइक में आग लग गई, हालांकि अभी तक इसका कारण साफ नहीं है। आग लगने से बाइक का पेट्रोल टैंक फट गया, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

बाइक सवार की ऐसे बची जान

कुछ राहगीरों ने जलती हुई बाइक और पास में सो रहे ड्राइवर को देखा। उन्होंने जल्दी से मनीराम यादव को मौके से हटाया। कुछ ही मिनटों में बाइक पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। घटना की जानकारी मिलने पर ड्राइवर के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और बेहोश और नशे में धुत मनीराम यादव को घर ले गए। अगर राहगीरों ने समय पर बीच-बचाव नहीं किया होता, तो यह घटना एक बड़ी दुखद घटना बन सकती थी।

थमने का नाम नहीं ले रही आगजनी की घटना

Bike Fire Incident: ग्रामीण और शहरी इलाकों में शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे न सिर्फ ड्राइवर बल्कि आम लोगों की जान को भी गंभीर खतरा है। नशे में गाड़ी चलाने या सड़क किनारे लापरवाही से गाड़ी पार्क करने से अक्सर एक्सीडेंट, आग लगने और दूसरी अनचाही घटनाएं होती हैं।

पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोरबा जिले समेत राज्य के कई हिस्सों में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सेफ्टी नियमों को नज़रअंदाज़ करना और शराब पीकर सफर करना एक आम समस्या बनती जा रही है, खासकर टू-व्हीलर ड्राइवरों के बीच।

Updated on:

09 Feb 2026 12:54 pm

Published on:

09 Feb 2026 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Bike Fire Incident: सड़क किनारे खड़ी बाइक बनी आग का गोला, आसपास मची अफरा-तफरी

