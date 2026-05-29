Sushasan Tihar ACB Raid: सुशासन तिहार में ACB की रेड, रंगे हाथों धरा गया घूसखोर सरकारी बाबू

जिस मंच से आम जनता की समस्याओं का समाधान और पारदर्शी प्रशासन का संदेश दिया जा रहा था, वहीं रिश्वतखोरी का मामला सामने आने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में छोटे-छोटे कामों के लिए भी आम लोगों को परेशान होना पड़ता है और कई मामलों में बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती। ACB की इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मच गई है। फिलहाल आरोपी कर्मचारी को पूछताछ के लिए कोषा विभाग में रखा गया है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।