Coal Mining: कोयले के बाद अब दुर्लभ खनिजों की माइनिंग में उतरेगी SECL, केंद्रीय मंत्री से मिले संकेत, खुलेंगे नए अवसर

Coal Mining: कोरबा कोल इंडिया की मिनी रत्न सहयोगी कंपनी एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) अब कोयला खनन में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद देश के रणनीतिक और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में कदम बढ़ाने जा रही है। कंपनी की योजना प्रदेश के गर्भ में छिपे ग्रेफाइट और टीन जैसे 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' (दुर्लभ तत्वों) को बाहर निकालने की है। इसी कड़ी में एसईसीएल की नजर बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में मौजूद ग्रेफाइट और दंतेवाड़ा जिले के विशाल टीन भंडार पर टिकी है। हाल ही में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के बिलासपुर प्रवास के दौरान एसईसीएल के शीर्ष प्रबंधन ने इन ब्लॉक्स के आवंटन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।