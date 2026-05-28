28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Coal Mining: कोयले के बाद अब दुर्लभ खनिजों की माइनिंग में उतरेगी SECL, केंद्रीय मंत्री से मिले संकेत, खुलेंगे नए अवसर

SECL News अब कोयले के साथ-साथ दुर्लभ और रणनीतिक खनिजों की माइनिंग की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ऊर्जा क्षेत्र में बदलती जरूरतों और भविष्य की तकनीकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने नई खनिज संपदाओं की खोज और उत्खनन की तैयारी शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Love Sonkar

May 28, 2026

Coal Mining

दुर्लभ खनिजों की माइनिंग में उतरेगी SECL (Photo AI)

Coal Mining: कोरबा कोल इंडिया की मिनी रत्न सहयोगी कंपनी एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) अब कोयला खनन में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद देश के रणनीतिक और दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में कदम बढ़ाने जा रही है। कंपनी की योजना प्रदेश के गर्भ में छिपे ग्रेफाइट और टीन जैसे 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' (दुर्लभ तत्वों) को बाहर निकालने की है। इसी कड़ी में एसईसीएल की नजर बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में मौजूद ग्रेफाइट और दंतेवाड़ा जिले के विशाल टीन भंडार पर टिकी है। हाल ही में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के बिलासपुर प्रवास के दौरान एसईसीएल के शीर्ष प्रबंधन ने इन ब्लॉक्स के आवंटन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

Coal Mining: कोयला कंपनी के पास अनुभव

केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। कोयला कंपनी का तर्क है कि उसके पास दशकों का खनन अनुभव, अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञों की एक विशाल टीम मौजूद है, जो इन दुर्लभ खनिजों का सुरक्षित उत्खनन व संवर्धन कर देश के विकास के लिए बाजार में ला सकती है।

देश का 36 फीसदी टीन अकेले छत्तीसगढ़ में

इंडियन मिनरल ईयर बुक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, देश में टीन अयस्क के कुल भंडार का लगभग 35.8 प्रतिशत हिस्सा अकेले छत्तीसगढ़ में समाहित है। राज्य में करीब 83.72 मिलियन टन टीन का विशाल भंडार है, जो मुख्य रूप से दंतेवाड़ा जिले में केंद्रित है। वहीं, बलरामपुर जिले के रामानुजगंज क्षेत्र में ग्रेफाइट और एस्बेस्टस के भंडार की पुष्टि हो चुकी है।

रामानुजगंज में सीएमपीडीआई का सर्वे तेज

खनिजों की सटीक उपलब्धता और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोल इंडिया की तकनीकी शाखा सीएमपीडीआई (सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड) ने रामानुजगंज में बेस कैंप स्थापित किया है। यहां आधुनिक मशीनों के जरिए डीप ड्रिलिंग कर जमीन के भीतर से सैंपल्स निकाले जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। शुरुआती सर्वे में कोयले के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट के पुख्ता प्रमाण मिले हैं।

क्यों खास है ग्रेफाइट?

नाभिकीय संयंत्रों (न्यूक्लियर रिएक्टर्स) में तीव्रगामी न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने वाले मॉडरेटर के रूप में और इस्पात उद्योगों की उच्च तापीय भट्टियों और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के निर्माण में इसके अलावा पेंसिल की लीड, बैटरी के एनोड और सूखे स्नेहक (ड्राई ल्यूब्रिकेंट) के रूप में उपयोग किया जाता है।


प्रदेशमें रेयर अर्थ मटेरियल (दुर्लभ खनिजों) के खनन के लिए एसईसीएल का राज्य सरकार के साथ पूर्व में ही एक एमओयू हो चुका है। प्रदेश में ग्रेफाइट और टीन अयस्क के उत्खनन को लेकर कंपनी बेहद गंभीर है और इस कार्ययोजना पर तेजी से काम चल रहा है।

  • डॉ. सनीष चंद, जनसंपर्क अधिकारी, एसईसीएल बिलासपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

28 May 2026 02:03 pm

Published on:

28 May 2026 02:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Coal Mining: कोयले के बाद अब दुर्लभ खनिजों की माइनिंग में उतरेगी SECL, केंद्रीय मंत्री से मिले संकेत, खुलेंगे नए अवसर

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Low voltage: छत्तीसगढ़ में बिजली संकट गहराया, हसदेव प्लांट की दो यूनिट ठप. गांव-शहर में लो-वोल्टेज का संकट

Chhattisgarh Low voltage
कोरबा

Korba Suicide News: बिहार की युवती ने छत्तीसगढ़ में किया सुसाइड, घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली लाश

Korba Suicide News
कोरबा

Korba News: बाइक फिसली, पकड़ा गया चोर… फिर ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, वीडियो हुआ वायरल

Korba News
कोरबा

Kusmunda Mine Accident: कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा, 60 टन का डंपर पलटने से ऑपरेटर घायल

Kusmunda Mine Accident
कोरबा

Korba Railway Stone Scam: कलेक्टर को भनक तक नहीं लगी, गिट्टी बेचकर शासन को लगाई करोड़ों की चपत

Korba Railway Stone Scam
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.