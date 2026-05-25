Korba Suicide News: बिहार की युवती ने छत्तीसगढ़ में किया सुसाइड, घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली लाश

पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच जारी है। मृतिका प्रीति उर्फ बेबी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गौरेया थाना तुर्की की निवासी थी। धर्मेंद्र पासवान ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर प्रीति से दूसरा प्रेम विवाह किया था। वे पिछले कुछ साल से कृष्णा नगर में राजेंद्र मिंज के किराए के मकान में रह रहे थे। धर्मेंद्र अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता है और बालको विद्युत संयंत्र में ठेकेदारी का काम करता है।