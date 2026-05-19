Chhattisgarh Accident: छत्तीसगढ़ में 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत, पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान खाई में पलटी ऑटो

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गोढ़ी स्थित प्रेम एंटरप्राइजेज फ्लाई ऐश ईंट फैक्ट्री की है। मृतका महिला मजदूर है. जो फैक्ट्री में काम करती है. सोमवार की दोपहर चालू मशीन की सफाई करते समय एक भारी लीवर महिला पर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गयी। घटना से नाराज परिजनों ने मुआवजे की मांग की। जिसके बाद रामपुर विधायक फूल सिंह राठिया की मौजूदगी में फैक्ट्री संचालक प्रदीप अग्रवाल ने 75 हजार रुपए सहायता राशि, 2 लाख रुपए की एफडी और बेटे को 18 साल की उम्र तक 1500 रुपए और बालिग होने पर नौकरी देने की बात कही. जिसके बाद परिजन शांत हुए।