कोरबा में 180 तकनीकी कर्मचारियों को प्रमोशन, 500 पदों पर होगी भर्ती, कई मांगों पर बनी सहमति

कंपनी मुख्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन-एक के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेन्द्र शुक्ला और महासचिव आरसी चेट्टी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों की कमी, लंबित पदोन्नति और बढ़ते कार्यभार जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। फेडरेशन के प्रांतीय प्रचार सचिव पवन दास ने बताया कि कंपनी में स्वीकृत 2339 तकनीकी पदों के मुकाबले वर्तमान में केवल 618 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इससे तीनों संयंत्रों में काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।