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कोरबा

कोरबा में बड़ा रेल हादसा टला! मालगाड़ी को समय रहते रोक दिया गया नहीं तो… आंधी-तूफान से मची अफरा-तफरी

Korba Train Accident: कोरबा जिले में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली के कारण मौसम अचानक बदल गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और कई जगहों पर सामान्य व्यवस्था बाधित हो गई।

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कोरबा

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Shradha Jaiswal

May 15, 2026

Korba Train Accident

Korba Train Accident(photo-patrika)

Korba Train Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई जगह जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन हवाओं की तीव्रता अधिक होने से स्थिति और गंभीर हो गई। कई क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन और यातायात व्यवस्था पर भी असर देखने को मिला।

Korba Train Accident: कोयला परिवहन के दौरान बड़ा हादसा टला

आंधी का सबसे बड़ा असर कोयला परिवहन व्यवस्था पर देखने को मिला। पवन टॉकीज से दुरपा रोड के पास खदान से कोयला लेकर प्लांट की ओर जा रही एक मालगाड़ी को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। चलती ट्रेन में कोयला ढकने के लिए लगाया गया तिरपाल तेज हवा के कारण उड़कर फट गया और ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) लाइन के तार और खंभे में फंस गया। इससे शॉर्ट सर्किट और बड़े रेल हादसे का खतरा उत्पन्न हो गया।

चालक की सतर्कता से टली बड़ी दुर्घटना

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मालगाड़ी के चालक ने तुरंत ट्रेन रोक दी और इसकी सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। चालक की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा ओएचई लाइन में फंसा तिरपाल गंभीर तकनीकी खराबी और दुर्घटना का कारण बन सकता था।

रेलवे टीम ने तुरंत संभाली स्थिति

सूचना मिलते ही रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया। ओएचई लाइन में फंसे तिरपाल को सुरक्षित रूप से हटाया गया और लाइन को सामान्य किया गया। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद रेल परिचालन को फिर से बहाल किया गया और मालगाड़ी को आगे के लिए रवाना किया गया।

आंधी से कई जगह नुकसान, बिजली आपूर्ति बाधित

तेज आंधी के कारण जिले के कई हिस्सों में पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। कुछ स्थानों पर शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोग कुछ समय तक अंधेरे और असुविधा का सामना करते रहे। प्रशासनिक टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है।

मौसम विभाग का अलर्ट अभी भी जारी

मौसम विभाग ने पहले ही कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में आंधी-तूफान और बारिश को लेकर चेतावनी जारी की थी। विभाग ने अगले 24 घंटों तक मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें।

राहत के साथ सतर्कता जरूरी

जहां एक ओर इस बारिश और आंधी से गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर यह घटनाएं सतर्कता की आवश्यकता को भी दर्शाती हैं। रेलवे और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जो समय रहते उठाए गए कदमों की अहमियत को दर्शाता है।

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Published on:

15 May 2026 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / कोरबा में बड़ा रेल हादसा टला! मालगाड़ी को समय रहते रोक दिया गया नहीं तो… आंधी-तूफान से मची अफरा-तफरी

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