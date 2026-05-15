कोरबा में बड़ा रेल हादसा टला! मालगाड़ी को समय रहते रोक दिया गया नहीं तो… आंधी-तूफान से मची अफरा-तफरी

Korba Train Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शुक्रवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर दिया। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई जगह जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन हवाओं की तीव्रता अधिक होने से स्थिति और गंभीर हो गई। कई क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन और यातायात व्यवस्था पर भी असर देखने को मिला।