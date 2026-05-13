कोरबा के जंगल में पेड़ से लटका मिला नर कंकाल, 2 महीने से लापता किसान की हुई पहचान

Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रजगामार इलाके में उस समय सनसनी फैल गई, जब सुआपहाड़ के घने जंगल में एक पेड़ से लटका नर कंकाल मिला। बुधवार सुबह जंगल की ओर गए ग्रामीणों की नजर जब पेड़ पर लटके कंकाल पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना तत्काल रजगामार चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी विनोद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि जहां कंकाल मिला, वह स्थान पहाड़ी और बेहद दुर्गम क्षेत्र है। यह जगह मुख्य मार्ग से करीब 25 किलोमीटर अंदर घने जंगल में स्थित है, जहां सामान्य लोगों का आना-जाना बहुत कम रहता है।