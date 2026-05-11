सीबीआई ट्रैप में फंसा एसईसीएल क्लर्क, PF निकालने के नाम पर मांगी थी रिश्वत, मचा हड़कंप

कोयला कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को पीएफ की राशि निकालने और उससे जुडी दूसरी प्रक्रियाओं के लिए वर्तमान में भी कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कर्मचारियों की अक्सर शिकायत रहती है कि कई बार दस्तावेजों की जांच, सुधार या मंजूरी के नाम पर उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है। कई मामलों में फाइलें लंबे समय तक अटकी रहती हैं। प्रबंधन की ओर से अक्सर दावा किया जाता है कि पीएफ से जुड़े ज्यादातर काम अब ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों को राहत नहीं मिल पा रही है।